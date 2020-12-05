В Хабаровске за время пандемии выросло число бизнесменов

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5 декабря 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Несмотря на то, что бизнес пострадал в период пандемии коронавируса, в Хабаровске число предпринимателей, наоборот, увеличилось.

Пока некоторые из бизнесменов вынуждены были остановить свое дело, перепрофилировать его или поставить на «паузу», статистика показывает общий прирост предпринимателей в краевой столице. По крайней мере, так говорит мэр Сергей Кравчук.

- В городе действует 15 мер поддержки предпринимателей. Благодаря этому удалось пессимистический настрой, что бизнес умрет в связи с пандемией, изменить. По статистическим данным из налоговой, в городе стало на четыре процента больше малого и среднего бизнеса, чем на 1 января 2020 года, - заявил Кравчук.

Напомним, что снятие карантинных мер в регионе позволило некоторым представителям МСП не обанкротиться. Те, кто собирался начать процедуру банкротства, с отменой карантина оставили эти мысли и продолжили работу.