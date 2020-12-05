Мэр Хабаровска не согласен с судом о строительстве домов рядом с парком

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5 декабря 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровске продолжается скандал вокруг застройки вблизи городского парка «Динамо». Мэр Сергей Кравчук лично выступил против решения депутатов, которые, руководствуясь пожеланиями горожан, пытаются запретить застройщику возводить на этой территории очередной жилой комплекс.

Напомним, что в 2019 году застройщиком «Дальвостокстрой» были расселены бараки в районе городских прудов и парка «Динамо». Тепреь организация намерена внести изменение в градостроительный регламент для того, чтобы получить возможность построить «свечки» в зоне Р-3.

Ранее «Справедливая Россия» собрала подписи граждан, которые выступают категорически против такой застройки. Подписи были представлены в судебном заседании. Однако, несмотря на это, мэр лично поддержал застройщика, проигнорировав пожелания жителей.

- Мэр города как глава администрации Хабаровска не согласен с решением Арбитражного суда, - сказано в апелляционной жалобе.

По словам депутата мэрии Огненной, представителя «Справедливой России», парламентарии не намерены бросать борьбу за участок рядом с «Динамо», и продолжат участие в судебных заседаниях, чтобы выполнить волю горожан.