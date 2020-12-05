В Хабаровске начались задержания митингующих

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5 декабря 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Фото: DVHAB

В Хабаровске прошел 148-й подряд митинг в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.

Мороз не помешал хабаровчанам продолжить беспрерывную череду акций в поддержку бывшего главы региона. Полицейские на площади Ленина, где по традиции собрались активисты, предупреждают собравшихся о том, что митинг не согласован. В ответ на их слова митингующие скандировали «Полиции позор!»

Местные СМИ сообщают о задержании пенсионерки Татьяны, которая перед началом митинга в своем выступлении критиковала полицию и правительство. Кроме того, задержали одного из протестующих – Алексея Осипова.

Отметим, что на митинге присутствовал бывший кандидат в главы региона Андрей Петров, недавно уволенный из правительства края. Несколько месяцев назад врио губернатора Михаил Дегтярев снял Петрова с должности за высказывания о Хабаровской демократической республике. По словам Петрова, главной задачей тех, кто поддерживает бывшего главу, является его возвращение домой до Нового года.

- Считаю самым разумным от протестующих избрать двух парламентеров, которые поедут в Москву к президенту России и передадут ему наши требования. Готов предложить этих людей - Антон Фургал и я, поскольку мы знаем, как работал Сергей Иванович, - указал Петров.

Напомним, что Басманный суд Москвы продлил Фугалу, обвиняемому в организации убийств 15-летней давности, арест до 9 марта.

Переносить процесс в Хабаровск, как того требуют участники протестов, суд отказался.