Японский межпланетный зонд сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида Рюгу
5 декабря 2020, 12:59[ «Аргументы Недели» ]
Японский межпланетный зонд "Хаябуса-2", пролетающий мимо Земли, в субботу, 5 декабря, сбросил капсулу с образцами грунта астероида Рюгу. По информации Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), как ожидается, капсула приземлится в Австралии в период с 18:00 до 20:00 мск. Японская поисковая группа находится там.
Капсула будет доставлена для вскрытия в лабораторию агентства JAXA в Японии. Ученые рассказали, что образцы реголита с астероида, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли, были взяты зондом "Хаябуса-2" в ходе двух посадок на его поверхность в 2019 году.
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