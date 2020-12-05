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Японский межпланетный зонд сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида Рюгу

, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

Японский межпланетный зонд сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида Рюгу
Астероид, фото: Тwitter.com/haya2e_jaxa

Японский межпланетный зонд "Хаябуса-2", пролетающий мимо Земли, в субботу, 5 декабря, сбросил капсулу с образцами грунта астероида Рюгу. По информации Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), как ожидается, капсула приземлится в Австралии в период с 18:00 до 20:00 мск. Японская поисковая группа находится там.

Капсула будет доставлена для вскрытия в лабораторию агентства JAXA в Японии. Ученые рассказали, что образцы реголита с астероида, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли, были взяты зондом "Хаябуса-2" в ходе двух посадок на его поверхность в 2019 году.

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