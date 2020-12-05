В Турции отмечено рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
5 декабря 2020, 12:19[ «Аргументы Недели» ]
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 32 736, это наибольший показатель с начала пандемии, свидетельствуют данные минздрава страны.
Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.
"Сегодня выявлено 32 736 новых случаев COVID-19. Умерли 193 больных, с начала пандемии - 14 509. В тяжелом состоянии находятся 5703 больных", - говорится в сводке турецкого минздрава.
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