Латвийский врач Петерис Апинис призвал к скорейшему переизбранию Сейма

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5 декабря 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Известный врач Петерис Апинис, Латвия, фото соцсети

Очевидно, что не только простые латвийцы не испытывают восторга от нынешнего правительства, но и люди уважаемые, известные. Свое мнение открыто высказал латвийцам известный врач Петерис Апинис.

«В глазах премьера – страх и паника. Речь руководителя государства, в которой ничего не сказано. Непродуманные решения и уничтожение экономики (портов, транзита, железной дороги), худший бюджет в истории Латвии, огромный рост внешнего долга.

Премьер Кариньш занимает деньги, которые нужно будет отдавать следующим поколениям латвийцев. Запугивание людей и запрет профилактики. Ничего не может быть хуже, чем загнать людей в помещения (оставайтесь дома!) и ограничить занятия спортом. Все это целиком заслуга премьера и его радужного правительства. Правящие партии шантажируют народ и премьера. Они повышают зарплаты своим политикам, перекачивают деньги налогоплательщиков в партийные кассы. Что делать? Оптимальный вариант - внеочередные парламентские выборы! А что касается вируса, то его нужно избегать, но не надо бояться. Бояться надо того, что не лечатся другие болезни, бояться надо лишнего веса, малоподвижного образа жизни, бояться надо курения и нашего дурацкого голосования на выборах в Сейм».

Допекли и врача…