В СКР сообщили о троих задержанных по подозрению в убийстве семьи на даче в Волоколамске

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5 декабря 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

фото с сайта СКР

По подозрению в убийстве семьи на даче в Волоколамске по «горячим следам» задержано трое подозреваемых. В сообщении управления СКР по Московской области говорится о задержании двоих жителей г. Москвы 1989 и 1980 годов рождения и 27-летнего жителя г. Солнечногорска.

Тела убитых мужчины, женщины и девочки-подростка обнаружены 4 декабря в их сгоревшем дачном доме на окраине СНТ «Малахит» в г.о. Волоколамске. Неподалёку был обнаружен обгоревший автомобиль потерпевших.

Соседи погибших рассказали, что у них был конфликт с другими соседями, державшими на дачном участке лошадей.

По версии следствия, семья перестала выходить на связь несколько дней назад, после того как отправилась из Москвы на дачу в Подмосковье. На розыск подозреваемых и установление всех обстоятельств, совершенного преступления сотрудниками СКР и МВД были брошены лучшие силы.

По факту убийства семьи области возбуждено уголовное дело. В ходе допроса подозреваемые дали признательные показания, сообщив о том, что убийство совершено в ходе конфликта из-за претензий в их адрес, высказанных потерпевшими по поводу причастности мужчин к поджогу их дачного дома.

Криминалистами осмотрен обгоревший автомобиль потерпевших, автомобили подозреваемых, дом, в котором обнаружены тела. В ходе обыска изъято оружие, из которого производились выстрелы.

После допроса подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.