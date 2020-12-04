В Челябинскую область поступила первая крупная партия вакцины от коронавируса

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4 декабря 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Галина Новикова ]

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Челябинской области

В специальном боксе Областного аптечного склада храниться тысяча доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

Двухкомпонентная векторная вакцина разработана российским национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалея совместно с научно-исследовательским институтом микробиологии Министерства обороны РФ.

«Вакцина представляет собой вирусную векторную вакцину на основе аденовируса человека, который содержит в своём геноме вставку, кодирующую фрагмент S-белка SARS-CoV-2, вызывающую иммунный ответ», – говорится в сообщении пресс-службы регионального минздрава.

Вакцина должна храниться в специальных боксах, где соблюдается температурный режим от – 18°С. Заранее подготовлены и процедурные кабинеты для вакцинации. Напомним, в первую очередь прививать от ковида будут врачей, педагогов, полицейских и всех, кто по долгу службы общается с большим количеством людей.

По словам первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, пока первой партии вакцины не хватит на то, чтобы привить всех медработников. По указу федерального центра, прививки будут ставить в первую очередь тем, что кто непосредственно ходит на вызовы. Известно, что в первом квартале 2021 года в российские регионы поступит около 6,5 млн. доз вакцины.