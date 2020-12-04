Скончалась старейшая жительница Петербурга

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4 декабря 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

свеча, фото: pixabay.com

Клавдия Селюженок родилась ещё при последнем российском императоре Николае II - 7 ноября 1912 года. В ноябре нынешнего года ей исполнилось 108 лет. Смерть пенсионерки наступила в среду, 2 декабря.

Клавдия Селюженок - ветеран ВОВ, награждена медалью "За оборону Ленинграда". Большую часть трудового стажа отработала на заводе "Арсенал".

Причина смерти пенсионерки не называется. Известно только, что умерла она у себя дома.