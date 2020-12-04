Во время новогодних праздников жители Петербурга смогут пожаловаться на подпольные вечеринки

Аргументы Недели → Общество 13+

4 декабря 2020, 18:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

С середины ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации властями Петербурга были введены дополнительные ограничения. За неделю до этого, 7 и 8 ноября, тысячи людей толпились у стен Петропавловской крепости на фестивале «Чудо света», который отменить не решились. На его проведение было потрачено 40 млн бюджетных рублей.

Со времени ужесточения ограничений Смольный обязал согласовывать с профильными комитетами и Роспотребнадзором мероприятия численностью более 50 человек. Количество зрителей в театральных и концертных залах при этом не должно было превышать 50% от числа мест. Но с оговоркой: кроме мероприятий, на которые по состоянию на 11 ноября уже проданы билеты в большом количестве. Что считать «большим количеством», не пояснялось.

12 ноября Комитет по культуре Петербурга выпустил распоряжение о порядке согласования мероприятий численностью более 50 человек, а с 1 декабря запретил заполнять театральные и концертные залы более чем на четверть. Исключение для проданных «в большом количестве» билетов сохранилось. В то же время, петербургский метрополитен сократил число составов на линии и увеличил интервал движения поездов.

На концерты Басты в Ледовый дворец билеты были проданы в количестве 6 тысяч на каждый. Вечером 27 ноября, когда рэпер выступал в Ледовом, чиновники посетили креативное пространство «Люмьер-холл» - там послушать джазовых исполнителей под мультимедийный контент пришли 88 человек (в зале на 400 мест).

«Люмьер-холл» и «Планетарий 1» - проекты москвича Евгения Гудова. Весной, когда власти Петербурга не смогли обеспечить средствами защиты даже медиков, в закрывшемся из-за пандемии «Планетарии 1» сумели наладить производство масок. До 5000 штук выпускали ежедневно, причем примерно пятую часть бесплатно раздавали врачам по больницам.

По словам Евгения Гудова, сотрудники Комитета по культуре, Роспотребнадзора и Комитета по контролю за имуществом во время сеанса ходили по залу, светили людям в лицо включенными фонариками и требовали всех выгнать. Присутствовавший сотрудник полиции отказался выполнить их требования, понимая отсутствие оснований. При этом сами проверяющие, а их было около15 человек, нарушали требования дистанцирования. Дождавшись конца выступления джазовой группы, они опечатали площадку клейкой лентой.

Представители Роспотребнадзора якобы установили, что в заведении отсутствовал запас дезинфицирующих средств, а на входе не измерялась температура. Евгений Гудов настаивает:

«Запас дезинфицирующих средств у нас есть, но они его вообще не проверяли. Есть фото и видеозаписи, где и сотрудник наш с термометром на входе, и маски на людях, и дистанция соблюдается».

Изначально Комитет по культуре не усмотрел никаких нарушений при проведении концерта Басты и даже представил в СМИ свою фотофиксацию - отобрав кадры, сделанные до начала концерта, в почти пустом зале. После того, как о концерте Басты заговорили в Москве, председатель комитета по культуре Константин Сухенко получил выговор.

«Пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды - это недопустимо», - заявил премьер Михаил Мишустин на совещании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Губернатор Александр Беглов в спешке подписал новое постановление о коронавирусных ограничениях.

Работа всего общепита запрещается с 30 декабря по 3 января, а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января - после 19:00 и до 6:00. Исключение сделано только для столовых на предприятиях, точек питания на вокзалах и в аэропортах.

С 30 декабря по 10 января запрещается работа музеев, выставок, театров, концертных площадок и залов, а также зоопарка, туристические и экскурсионные автобусные туры, спортивные и зрелищные мероприятия численностью более 50 человек (как в помещениях, так и на улице).

С 4 декабря в театрах, кино и на концертах заполняемость зала не должна превышать 25%, даже если билеты уже проданы «в большом количестве». Также с 4 декабря закрываются океанариум и аквапарки; запрещается доступ детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств.

С 14 декабря по 15 января под запретом работа программ дополнительного образования (и частных, и государственных).

«Мы очень любим туристов, но не в этом году. Мы говорим гостям: давайте мы побеспокоимся о вашем здоровье, о здоровье детей и о здоровье жителей. Не надо в этом году к нам приезжать», - заявил вице-губернатор Евгений Елин.

Обратился чиновник и к жителям Санкт-Петербурга:

«Давайте рассредоточимся, не надо кучковаться, не надо брататься, не надо обнимать друг друга. Давайте вспомним, что Новый год - это семейный праздник, встретим его в кругу семьи и дома».

Заскучавшим в новогодние праздники горожанам предлагается развлечься, «настучав» на замеченные подпольные вечеринки: Смольный запустит горячую линию для приема жалоб от бдительных граждан. Сигналы будет принимать «ситуационный штаб», выделенные ему «рабочие команды» отправятся наводить порядок.

При этом Смольный не будет отменять городскую Рождественскую ярмарку на Манежной площади. Сочли возможным провести ее в усеченном формате — без концертной программы, традиционных катка и карусели. На ярмарку потрачено свыше 45 млн рублей. Известно, что Рождественская ярмарка - 2018/2019, с развлекательной программой, обошлась в 18 млн. В этом году только 22,6 млн рублей ушло на декоративное и световое оформление. На охрану общественного порядка и «досмотрово-охранное оборудование» ушло без малого 15 млн рублей.

5 и 6 декабря петербуржцев ждет световое шоу в формате 3D на Дворцовой площади, приуроченное ко Дню Эрмитажа и посвященное 75-летию Победы. На всю эту красоту АНО «Гала-Рус» получило через Комитет по культуре 44,86 млн.

Тем временем независимые петербургские театры и музеи, выставочные и креативные пространства, едва выжившие в первую волну пандемии, вновь оказались на грани гибели. Площадки закрываются, представления отменяются.