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Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной сенатора Михайлова

, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной сенатора Михайлова
Александр Михайлов, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сегодня ушел из жизни экс-губернатор Курской области, сенатор от региона Александр Михайлов. Ему было 69 лет. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями нынешнему губернатору Роману Старовойту.

"Александр Николаевич был ответственным и опытным государственным деятелем, принципиальным политиком, всю жизнь посвятившим служению Отечеству", - говорится в документе. "Александру Николаевичу были присущи качества, которые ценили все, кто его знал, - искренность, надежность и уважение к людям. Таким он и останется в нашей памяти", - заключила Матвиенко.

Сенатор скончался от сердечного приступа после приема граждан.

НС

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