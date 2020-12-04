Депутат Мосгордумы Гусева: В Москве развивается адресная помощь находящимся в трудной жизненной ситуации людям

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4 декабря 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

Людмила Гусева, фото соцсети

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева заявила, что в столице развивается адресная поддержка людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом она сообщила в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва».

«В части социальной поддержки граждан Москва фокусируется на индивидуальных программах помощи – в частности, развитие получит адресная поддержка людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Трудная жизненная ситуация – это термин, имеющий точное определение в законодательстве о социальной защите. Так называются обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно. Для нуждающихся в подобной поддержке москвичей предусмотрен целый ряд льгот и выплат, в частности, адресная материальная помощь, на которую в бюджете на 2021 год предусмотрено выделение 6,5 млрд руб. Эта сумма предусматривает возможный рост числа получателей социальной помощи в результате пандемии коронавируса и сопутствующего ей экономического спада», — сказала Людмила Гусева.

Глава комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике отметила, что право на материальную помощь имеют неработающие одинокие пенсионеры, имеющие доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, неработающие пенсионеры и инвалиды, живущие в семьях со столь же низким среднедушевым доходом, семьи с детьми, живущие в таких же материальных условиях.

«Среди оснований для выделения материальной помощи – смерть близких родственников, оплата дорогостоящих медицинских услуг по жизненно важным показаниям и приобретение дорогостоящих лекарств, если не было льготного рецепта, хищение имущества, устранение последствий пожара в единственном жилье гражданина, газификация жилья. Для страдающих сердечными и бронхолегочными заболеваниями возможно выделение матпомощи на установку кондиционера. Можно также запросить материальную помощь на приобретение и поверку приборов учета горячей и холодной воды, электро- и газовых счетчиков», — добавила депутат.



По словам Людмилы Гусевой, форматы и порядок предоставления адресной помощи гражданам оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детально определен законодательством города Москвы.

«Эту помощь оказывают территориальные органы социальной защиты, куда горожанам, имеющим право на такие льготы, и нужно обращаться. Решение об оказании помощи принимается после обследования условий жизни заявителя органами соцзащиты, сотрудниками управ и общественниками. Для людей в трудной жизненной ситуации в целом ряде случаев предусмотрена единовременная материальная помощь, в том числе для лечения и приобретения товаров длительного пользования. Возможно также получение адресной помощи на приобретение продуктов и товаров первой необходимости, в этом случае предоставлять чеки не обязательно», — подчеркнула Людмила Гусева.



По словам депутата, большинство документов, требующихся для получения материальной помощи, таких, как выписки из домовых книг и справки 2-НДФЛ, сейчас можно получить удаленным образом.



«Каждый, кто нуждается в такой помощи, получит ее. Москва выполнит все без исключения социальные обязательства и не оставит людей в тяжелом положении без поддержки», — заключила Людмила Гусева.

Ранее сообщали, что в проекте бюджета Москвы на 2021 и плановый период 2022 – 2023 года безусловным приоритетом является социальная поддержка горожан: столица выполнит все социальные обязательства и сохранит все социальные программы, заявленные ранее.