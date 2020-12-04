В сети появилась петиция от родителей с требованием перевести 1-5 классы на дистанционку

Аргументы Недели → Общество 13+

4 декабря 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На платформе Change.org появилась петиция родителей учеников 1-5 классов, которые требуют от московских властей ввести дистанционное образование в школах столицы. «В наших школах каждую неделю выявляются всё новые заболевшие либо среди педагогов, либо среди учеников и классы постоянно уходят на карантины», - говорится в заявлении.

Отмечается, что из-за уходов на карантины возникли проблемы с усвоением школьной программы. А нахождение детей в школах несут риски заражения для старших родственников.

Подчеркивается, что ко всем ученикам нужен единый подход. «Разве младшие школьники не могут быть переносчиками вируса? Находясь в детском коллективе, они подвергаются риску заражения», - утверждают инициаторы петиции. Поэтому власти Москвы должны взять репутационные издержки и ввести дистанционное образование для младшеклассников.

Также указывается, что сейчас значительные риски заражения существуют для педагогов. Они каждый день подвергают себя опасности, и московские власти должны сделать все возможное для их защиты.