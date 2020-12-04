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5 декабря в Концертном зале «Россия» состоится благотворительный концерт «Здравствуй, страна героев!»

, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

5 декабря в Концертном зале «Россия» состоится благотворительный концерт «Здравствуй, страна героев!»
Фото: соцсети

5 декабря 2020 года в 18:00 в Государственном центральном концертном зале «Россия» при поддержке Правительства Москвы состоится IV благотворительный концерт, посвященный Дню Героев Отечества «Здравствуй, страна героев!». 

День Героев Отечества 9 декабря – памятная дата России, установленная Федеральным законом № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года. Благотворительный концерт – ежегодное знаковое мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества. Мероприятие призвано не только отдавать дань памяти нашим героическим предкам, но также чествовать и ныне живущих Героев Отечества.
Художественный руководитель проекта – Народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации Василий Лановой.
Главными действующими лицами благотворительного концерта, посвященного Дню Героев «Здравствуй, страна героев!», станут Герои Советского Союза и Российской Федерации из различных областей и сфер деятельности (военные, космонавты, артисты, спортсмены и др.), Герои Социалистического Труда и Герои Труда Российской Федерации, чьи подвиги и доблестный труд по достоинству оценены государством.
В концертной программе примут участие звезды российской эстрады и кино.
 
 
 
Организаторы:
АНО «Армия и культура»
АНО «Московская дирекция фестивально-концертных проектов авторской песни «Стольный Град»
 
Генеральный партнер: АО «Россельхозбанк»
 
Генеральный информационный партнер: газета «Аргументы недели»
ГБ

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