«Золотые руки» и добрые сердца

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4 декабря 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели», Ирина Балагурова ]

Фото: Александр Барыкин; На фото: председатель Молодежного совета АПЗ Артем Канашкин презентует благотворительный проект

Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина занял 1 и 3 места в областном конкурсе профмастерства работающей молодежи «Золотые руки».

В связи с пандемией порядок проведения традиционного конкурса изменился. Организаторы в заочном формате запустили две новые номинации: «Лучшая организация работы с молодежью на предприятии» и «Лучший проект в сфере молодёжного корпоративного волонтёрства». Заявки направлялись в автоматизированную информационную систему «Молодёжь России» и региональное Министерство образования.

В этом году 35 нижегородских предприятий и организаций участвовало в конкурсе. 2 декабря в режиме видеоконференции состоялось награждение победителей и призеров. АПЗ назван в числе лучших в обеих номинациях конкурса.

Победителем среди проектов в сфере молодежного корпоративного волонтёрства стал социальный проект «Доставка благотворительных продуктовых наборов ветеранам АПЗ». Он был реализован летом этого года. Почти 3 тысячи бывших работников предприятия получили подарки от Концерна ВКО «Алмаз – Антей» и Союза машиностроителей России. Доставку взяли на себя ребята из Молодежного совета. Каждый день после работы на личном транспорте они развозили коробки с продуктами по домам ветеранов.

– Именно этот проект усилил импульс развития волонтёрства среди заводской молодежи. После его завершения у многих членов Молодежного совета появилось желание участвовать и в других благотворительных акциях, – отметил в ходе конференции председатель Молодежного совета Артем Канашкин.

3 место присуждено АПЗ в номинации «Лучшая организация работы с молодежью на предприятии».

– Это наш общий успех: руководства предприятия, отдела кадров и Молодежного совета, – отмечает Артем Николаевич. – Работа с молодыми сотрудниками на АПЗ ведется на высоком уровне. В этом году молодежная организация вошла в состав завода, а благодаря социальному проекту с продуктовыми наборами собралась сильная сплоченная команда, и мы готовы к новым задачам.