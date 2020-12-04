«Вектор производительности» технично не замечали

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4 декабря 2020, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Минприроды Рязанской области намеренно занижает степень своей информированности, заявляя общественности об отсутствии данных от надзорных ведомств с результатами проверки промпредприятий Рязани. До выхода в свет этого материала вице-губернатору региона Игорю Грекову удавалось сдерживать негатив в адрес концерна «Техно». Мотивы второго лица области на первый взгляд не очевидны. Но активный пиар промышленного гиганта, а также околовластные мероприятия на площадке «Техно» с участием федеральных чиновников свидетельствуют о более чем «тесном» взаимодействии власти и бизнеса. Развенчивая мифы о технологичном и экологичном производстве теплоизоляции и сопутствующих товаров, приводим занимательную арифметику. Путем несложных математических операций каждый читатель сможет сделать вывод о степени негативного воздействия концерна «Техно» на окружающую среду.

На выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух ООО «Завод Техно» управлением Росприроднадзора по Рязанской области выдано разрешение №0060/17 сроком действия до 27.10.2024 г. Документом утверждены нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Площадка ООО «Завод Техно», расположенная по адресу: г.Рязань, район Восточный Промузел, д.21 стр.58 поставлена на государственный учет как объект оказывающий негативное воздействие на окружающую среду 2-й категории.

13 октября 2020 года Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой проводилось обследование территории предприятия. Привлеченной к проверке лабораторией ООО «Экоцентр» проведен отбор проб на источниках выбросов загрязняющих веществ - на аммиак, фенол, формальдегид, оксид углерода, диоксид серы, оксиды азота, диоксид азота и оксид азота. Результаты проверки, зафиксированные протоколом №ВГ/34.1-20 от 19.10.2020 показали:



1. Оксид углерода – 15,0893313 г/с (ПДК - 3,6328274 г/с)

Зафиксировано превышение по показателю более, чем в 4 раза

2. Диоксид серы – 41,435494 г/с (ПДК – 5,417867 г/с)

Зафиксировано превышение по показателю в 8 раз

3. Оксиды азота – 10,383572 г/с (ПДК – 2,801126 г/с)

Зафиксировано превышение по показателю в 3,7 раза

4. Диоксид азота – 8,306858 г/с (ПДК – 2,240901 г/с)

Зафиксировано превышение по показателю в 3,7 раза

5. Оксид азота - 1,34986 г/с (ПДК – 0,364146 г/с)

Зафиксировано превышение по показателю в 3,7 раза

Исходным сырьем для предприятий «Техно» является каменный материал базальтовой группы с добавлением порферита и доломита. Все это сырье расплавляется в вагранке при температуре около 15000 градусов Цельсия. А дальше расплав на центрифуге вытягивается в волокна, которые пропитываются связующим веществом: фенолформальдегидными смолами, масляной эмульсией и другими элементами таблицы Менделеева. Диоксид серы является продуктом горения, в том числе сероводорода. Этот фунгицид имеет ярко выраженный серный запах и убивает все живые микроорганизмы. Нетрудно предположить какую степень вреда он может нанести живой природе и здоровью человека.

В результате производственной деятельности вся эта химия попадает в атмосферу и легкие жителей Рязанской области. Очевидцы говорят, что на промплощадках «Техно» пахнет, как в аду!

Так почему же Правительство Рязанской области ставит задачу министерству природопользования региона скрывать от населения фактические данные по результатам проверок и ограничиваться формальными комментариями на официальной странице губернатора ВК?!

Очевидно, что когда Рязань в октябре задыхалась от неприятного запаха, команда вице-губернатора области готовилась к деловому форуму «Вектор производительности», где главным спикером выступил федеральный министр экономического развития Максим Решетников. Было бы странно, на круглом столе 13 октября, услышать от региональной власти обвинения в загрязнении атмосферы города в адрес главного спонсора и бенефициара экономического форума – «ТехноНИКОЛЬ».

В то время пока люди отстаивают конституционное право на чистый воздух, министерство природопользования Рязанской области играет на стороне аффилированных с бизнесом чиновников.