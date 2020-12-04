Водопровод для района Хабаровского края обойдется в 255 млн рублей

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4 декабря 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Порядка 255 миллионов рублей составит строительство водопровода в Ванинском муниципальном районе Хабаровского края.

Реконструкция системы водоснабжения рабочего поселка Ванино и поселка Токи будет проведена в соответствии с планом социального развития центров экономического роста Хабаровского края.

В министерстве ЖКХ региона уточнили, что проектом предусмотрено строительство трех участков водовода общей протяженностью свыше девяти км, которые будут связывать централизованную систему водоснабжения населенных пунктов.

На строительство предусмотрена субсидия федерального центра в размере более 140 млн рублей в 2020 году. В следующем же году на завершение работ из бюджета выделят 73,5 млн рублей.

- Строительство инфраструктурного объекта позволит обеспечить надежность и бесперебойность водоснабжения не только жилой застройки Токи и Ванино, но и вновь строящихся объектов, включая резидентов территории свободного порта Владивосток, – подчеркнули в краевом министерстве ЖКХ.

До конца 2020 года проложить должны порядка шести км трубопровода.