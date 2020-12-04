Эксперты прокомментировали создание экологического стандарта Челябинской области

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4 декабря 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

По мнению экспертов, принятие регионального стандарта позволит формировать экологическую ответственность у предприятий.

Напомним, на этой неделе прошло заседание Координационного совета при губернаторе Челябинской области, на котором Алексею Текслеру был представлен экологический стандарт. Работа над ним продолжалась около года. В ближайшее время стандарт будет закреплен на региональном законодательном уровне.

По мнению Сергея Филичкина, члена Общественной палаты Челябинской области, причины многих экологических проблем кроются в несовершенных федеральных природоохранных законах.

«Над этим документом работали опытные эксперты, общественники и органы власти, – говорит Сергей Филичкин. – В нем озвучиваются повышенные требования, но именно такие меры сегодня нужны Челябинской области. С помощью «мягкой силы» областных властей в результате переговоров к ним присоединяются все новые и новые промышленные предприятия. Конечно, это небыстрый процесс. Но в случае успеха экологического стандарты в Челябинской области этот опыт можно будет распространить на другие регионы».

По мнению Натальи Окороковой, в регионе экологическая тематика «перегрета» в общественно пространстве, многие СМИ намеренно спекулировали на этой теме. Именно поэтому у властей не было выхода, кроме как акцентировать внимание на этой теме со своей стороны.

«Отсюда я бы сформулировала основную цель принятия стандарта: последовательное решение уже накопившихся проблем, снижение вредного воздействия на окружающую среду в будущем, политические бонусы для руководства области», - подчеркнула Наталья Окорокова.