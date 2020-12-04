Росприроднадзор проверит загрязнение воздуха в Охотске

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4 декабря 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Работу котельной в поселке Охотск Хабаровского края будет проверять Росприроднадзор. Жители населенного пункта пожаловались на загрязнение воздуха.

- При эксплуатации котельной охотского филиала АО "Теплоэнергосервис", расположенной в Охотске, не обеспечиваются мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха. <…> Информация направлена в Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора для организации контрольно-надзорных мероприятий в отношении АО "Теплоэнергосервис" в течение отопительного сезона с привлечением аккредитованной лаборатории, - сказал глава по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов края Алексей Сабитов.

Отметим, что на территории поселка располагаются два главных энергообъекта: дизельная электростанция и угольная котельная. Угольная котельная находится в центре поселка. Во время погрузки топлива угольная пыль разлетается по воздуху и оседает на соседних домах. При этом известно, что в котельной не в полную мощность работает система удаления шлака и золы, а также не установлены бункер-накопитель для сбора золы и герметичный короб.

- Выгрузка золы проводится открытым способом, что приводит к загрязнению атмосферного воздуха и является причиной возникновения социальной напряженности, - сказал Сабитов.

По его словам, власти пытаются найти средства на установку нужного оборудования.