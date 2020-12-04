Собянин рассказал, какие станции наземного метро будут построены в Москве

Аргументы Недели → Общество 13+

4 декабря 2020, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о строительстве новых станций Московских центральных диаметров (МЦД).

«В ближайшие годы вместе с РЖД и правительством Московской области мы планируем построить и открыть свыше 10 новых станций», - написал мэр.

Сергей Собянин пояснил, что среди них: «Петровско-Разумовская», «Щукинская», «Марьина Роща», «Печатники», «Аминьевская», «Минская», «Поклонная», «Кутузовская», «Тестовская» («Камушки»).

«Строительство новых станций наземного метро является приоритетом совместной транспортной программы РЖД, правительства Москвы и правительства Московской области. Многие из этих станций откроются уже в 2021-2022 годах и сделают город ближе, а дорогу - комфортнее для тысяч москвичей и жителей Подмосковья», - подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр отметил, что наземное метро - это новые станции в жилых районах и транспортно-пересадочные узлы, которые ощутимо сокращают время ежедневных поездок для миллионов пассажиров.

«А если новая станция открывается в депрессивной промзоне, то она дает толчок развитию этой территории», - написал Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станцию «Крекшино» будущего МЦД-4 на Киевском направлении МЖД.