В Законодательном собрании Челябинской области наградили журналистов

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4 декабря 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Ксения Фоменко ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Журналист газеты «Губерния» Вероника Санникова заняла второе место в конкурсе на лучшее освещение деятельности южноуральского парламента в номинации «Печатные средства массовой информации». На суд жюри было представлено интервью из традиционной нашей рубрики «Гость «Губернии» с председателем регионального Заксобрания Владимиром Мякушем.

- Вероника в этом году писала о новых законах и заседаниях депутатов, брала интервью у народных избранников, делала репортажи о работе парламентариев в округах и, конечно, не прошла мимо выборной кампании, - отметила главный редактор "Губернии" Светлана Казанина.

К слову, журналисты нашего издания уже не в первый раз получают премии областного парламента. В свое время такой награды удостоилась и редактор Светлана Казанина (Шлыкова), и корреспондент Екатерина Салахова.

Также сегодня наградили еще семь журналистов. Третье место среди печатных СМИ заслужила Альбина Хохлова (ООО «Медиа Челябинск»). В номинации «Электронные средства массовой информации корреспондент ООО Информационной компании «Медиа-Центр» (Челябинск) Наталья Первухина заняла первое место. Редактор АО «Областное телевидение» Анастасия Плотникова — второе место, продюсер спецпроектов этого же СМИ Александр Лебедев — третье.

В номинации «Информационные агентства» первое место заняла спецкор Надежда Кондрашова («Сеть городских порталов», Челябинск). Второе — Анастасия Копылова («Медиа Челябинск»), третье — Ирина Поволоцкая (главный редактор ООО «Региональное агентство «Урал-пресс-информ» Челябинск».)

Отметим, что сегодня наградили только часть победителей трех журналистских конкурсов от Заксобрания. Всего же в регионе будут отмечены 30 журналистов.

Кстати, спикер ЗСО Владимир Мякуш не только наградил и поздравил журналистов, но анонсировал строительство памятника медикам, которые в это нелегкое время находятся на передовой. Новый объект появится в центре Челябинска на пешеходной Кировке.