На развитие спорта и культуры в Челябинской области направят семь млрд. рублей

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4 декабря 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Власти региона рассказали, на что будут направлены средства.

По словам вице-губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова, в бюджете на 2021 год заложено 3,1 миллиарда рублей на развитие сферы культуры и 4 млрд. рублей на физическую культуру и спорт. Так, в ближайшем будущем будет закончен капитальный ремонт трех стадионов в области, в спорткомплексе «Рифей» ведется строительство бассейна с игровым залом, его сдача запланирована на лето 2021 года. Рядом с ареной «Трактор» появится тренировочный каток. Министр спорта Челябинской области Леонид Одер отметил, что по итогам встреч Алексея Текслера и южноуральцев в 11 муниципальных районах области появятся новые спортивные объекты.

В рамках нацпроекта «Культура» планируются работы на 10 объектах. Также по поручению губернатора Алексея Текслера, будут отремонтированы 22 дома культуры, шесть детских школ искусств, 11 школ и Миасский колледж культуры получат музыкальные инструменты.

Вадим Евдокимов таже отметил, что пандемия не помешает провести Сабантуй, Бушуевский, Бажовский, Ильменский фестивали. Гастроли столичных актеров Большого театра с оперой «Свадьба Фигаро» и балетом «Жизель» запланированы на ноябрь следующего года.