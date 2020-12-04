В Италии за сутки умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом

Жертвами коронавирусной инфекции в Италии за сутки стали 993 человека, что стало абсолютным рекордом с начала эпидемии, свидетельствует сводка Министерства здравоохранения страны.

Общее число жертв COVID-19 в стране выросло до 58 038. Ранее самое высокое число смертельных исходов фиксировалось 27 марта: тогда рекорд составил 969.

Число выявленных случаев заражения COVID-19 выросло на 23 225, общее их количество составило 1 664 829. Накануне сообщалось о 20,7 тысячах случаев инфицирования. Максимальный прирост за все время эпидемии был достигнут 13 ноября, когда за сутки были выявлены более 40 тысяч зараженных коронавирусом.

Рост числа выздоровевших за сутки составил 23 474 человека: общее число случаев выздоровления превысило 846 тысяч. Накануне сообщалось о рекордных 38,7 тысячи случаях выздоровления.

В изоляции по месту жительства находятся свыше 724 тысяч человек из 759 тысяч зараженных. Последний показатель достиг пика 22 ноября, когда в Италии оказалось почти 806 тысяч человек с подтвержденным диагнозом.

Число пациентов отделений интенсивной терапии незначительно снизилось на 19 и достигло 3597, число госпитализированных составило 31,7 тысячи (-682 пациента). Накануне сокращение этих показателей составляло 47 и 357 пациентов соответственно.

Соотношение числа сделанных тестов и новых выявленных случаев заражения составило 10,2%. В начале ноября оно превышало 17%.