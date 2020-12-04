За день в Хабаровском крае вертолет экстренно эвакуировал восемь пациентов

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4 декабря 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В течение одного дня экипаж вертолета Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС вместе с бригадой центра медицины катастроф доставил восемь пациентов, двое из которых – дети. Общее время полета составило семь часов.

Вертолет вылетел из Хабаровска и направился в село Киселевка Ульчского района. Оттуда экипаж забрал беременную женщину и доставил в Богородское. Там же из райбольницы н аборт скорая помощь транспортировала трех пациентов, один из них был в тяжелом состоянии. Всех троих Ми-8 доставил в медучреждения Комсомольска-на-Амуре. Позже из города Юности в Хабаровск спасатели доставили двух взрослых и двух детей – их пришлось госпитализировать.