“Как скот”: Илья Варламов о жизни хабаровчан

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4 декабря 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

После ноябрьского визита в Хабаровск, известный блогер-урбанист Илья Варламов написал, что краевая столица увядает, а горожане живут, как скот.

Еще несколько лет назад он писал хвалебные отзывы о бывшей столице Дальнего Востока. Побывав в Хабаровске тогда, блогер был приятно поражен городом. Теперь же ситуация изменилась, и Варламов высказал свое негодование касательно внешнего вида города.

- В это сложно поверить, но тысячи людей в Хабаровске до сих пор живут в гнилых бараках без водопровода и канализации. Мусор отсюда вывозят нечасто, а между домами полно открытых люков. У людей есть свой загон для нечистот, куда сливают отходы. Люди живут, как скот. Ямы закидывают кусками асфальта. Вот такое средневековье. Многие хабаровские бараки даже не признаны аварийными, хотя с 2020 года для этого вроде как достаточно простого визуального осмотра, - написал эксперт в своем блоге.

Такое впечатление произвел на Варламова проспект 60-летия Октября, где располагаются, в том числе, городские бараки. Их жители неоднократно выходили на митинги, отчаявшись получить нормальное жилье.

- Пятая площадка - один из худших районов Хабаровска. Иногда на трамвайных путях здесь встречаются коровы. Здесь нет дворов, дорог, тротуаров – остались только дома и деревья, высаженные, видимо, еще в 50-е. При этом в Хабаровске ежегодно в одних и тех же местах перекладываются дороги. Например, перед зданием Госбанка, - резюмирует Варламов.