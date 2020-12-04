Воссоединение христианства может произойти без участия РПЦ

Аргументы Недели → Общество 13+

4 декабря 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

Папа Римский Франциск направил патриарху Варфоломею письменное обращение, в котором указал на возможность воссоединения западного и восточного христианства. Причём процедура может пройти без Московского патриархата. РПЦ отделяют от греческого православия из-за украинской автокефалии.



Раскол в православии произошёл в начале 11 века. В ноябре делегация Ватикана посещала православный храм в Стамбуле. Во время этого визита и был начат диалог о воссоединении церкви. Представители католичества отметили, что преодоление раскола поможет объединить всех православных в единое целое. Патриарх Варфоломей считает, что единство христиан позволит решить многие социальные проблемы современности.



Разногласия между Русской православной церковью и антагонистами в последние годы заметно усилились. Иерарх Украинской православной церкви митрополит Лука считает, что Варфоломея необходимо предать церковному суду. Раскол в православном мире произошёл исключительно из-за глобальной элиты. Именно она, по мнению, украинского священнослужителя, диктует мировой порядок. К расколу между христианами, как много веков назад, привели разногласия не верующих людей, а политиков.



