Более 100 студентов российских вузов участвовали в онлайн-форуме «Наследие» — Сергунина

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4 декабря 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В молодежном образовательном онлайн-форуме «Наследие» в столице приняли участие 13 студенческих команд из 17 вузов России. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы со ссылкой на слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

«Форум проходил уже в третий раз. Это площадка для молодых специалистов - для профессионального развития, нетворкинга, обмена опытом и идеями. Студенческий конкурс объединил больше 100 учащихся профильных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и других городов», - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина..

Наталья Сергунина отметила, что форум проводился в онлайн-формате 1 и 2 декабря и собрал 13 студенческих команд из 17 вузов, а также более 50 экспертов в сферах архитектуры, реставрации и сохранения объектов культурного наследия.

Как уточняется, мероприятие включало три этапа: конкурс студенческих работ, образовательную программу и деловую конференцию, в рамках которой состоялась церемония награждения победителей.

Отмечается, что региональные участники анализировали объекты промышленной архитектуры своего города, а конкурсанты из Москвы в составе шести междисциплинарных команд получили задание разработать концепцию и проекты по реставрации и интеграции в жизнь мегаполиса ансамбля казенного винного склада на ул. Самокатная.

Форум «Наследие» - образовательный проект столичного департамента культурного наследия, организованный в партнерстве с ведущими вузами.