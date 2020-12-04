Коронавирус и бездетность провалили нацпроект «Демография»

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4 декабря 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

На фоне пандемии в России сокращается продолжительность жизни, и увеличиваются потери населения. Смертность уже на протяжении многих лет превышает рождаемость.



Выполнить такие национальные проекты как «Здравоохранение», «Демография» правительство оказалось не в состоянии. Демографическую проблему усугубила пандемия. Как показала практика, предпринимаемые меры против коронавируса являются неэффективными и привели к масштабному сокращению населения. Падение экономических показателей негативно отразилось на занятости населения. В России выросла безработица, и упали доходы граждан.



За девять месяцев текущего года в стране родилось 1,7 миллиона детей. За аналогичный период прошлого года данный показатель составлял на 49 тысяч человек больше. Чиновники осознают необходимость корректировки национального проекта «Демография».



Смертность в России в сентябре составила более 31 тысячи человек, в то время как в августе она была в два раза меньше. Демографы отмечают, что по итогам года избыточная смертность составит порядка 330 тысяч человек, дополнительно к естественной убыли в 650 тысяч. Из-за отсутствия эффективных карантинных мер система здравоохранения оказалась перегружена. Коечный фонд ковидных госпиталей на конец ноября был заполнен почти на 95%.



