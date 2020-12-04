Сергунина: Ученики детских технопарков Москвы успешно выступили на конкурсах молодых профессионалов

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4 декабря 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Слушатели детских технопарков Москвы стали победителями крупных международных и всероссийских конкурсов, а также чемпионатов научно-технического творчества, которые состоялись осенью 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

«Мы рады тому, насколько высокий уровень подготовки показывают ребята: каждый год они становятся победителями и призерами не только на крупных российских, но и на международных соревнованиях», - приводятся в сообщении слова Сергуниной.

Уточняется, что в финале онлайн-форума приняли участие школьники и студенты первых курсов вузов из России, Китая, Индонезии, Италии, Испании и Португалии. Анна вошла в состав российской команды в мае 2020 года благодаря победе в дистанционном туре национального соревнования молодых ученых в рамках Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее». В сборную России включили трех участников - они были отобраны из 60 лучших авторов выставочных работ.

Как отмечается в материале, детские технопарки Москвы работают при поддержке городского департамента предпринимательства и инновационного развития. Всего в столице действует 18 таких технопарков. Ежегодно в них обучаются более 150 тыс. школьников.

На соревнованиях ученики детских технопарков представляют проекты в самых разных направлениях - это реверсивный инжиниринг, прототипирование, холодильная техника и системы кондиционирования, видеопроизводство и даже инженерия космических систем.