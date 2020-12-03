«Открытое сердце» проводит уроки доброты в южноуральских школах

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3 декабря 2020, 22:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото pixabay.com

Педагоги вместе со школьниками обсуждают толерантное отношение к детям с особенностями здоровья.

С начала сентября сотрудники организации провели уже 150 уроков. Они были приурочены к правовой декаде защиты людей с инвалидностью, которая стартовала в начале декабря. Уроки посетило более 3 тысяч южноуральских школьников. Многие из них сделали поделки в поддержку особых семей, а также подготовили фото- и видеоматериалы об успехах детей-инвалидов. Кроме того, некоторые школьники выразили готовность стать волонтерами.

Ученики школы №36 Озёрска подружились с братьями Георгием и Данилом, а девочка Алёна из Златоуста – с мальчиком Ярославом, который проживает по соседству. Она подготовила про него видеоролик.

В «Открытом сердце» сообщили, что в декабре в южноуральских школах покажут новый фильм «Триггер доброты» об учебе особенных детей в общеобразовательных учреждениях.