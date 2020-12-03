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Первые вакцины Латвия может получить в этом году

, 21:06 [ «Аргументы Недели», , Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Первые вакцины Латвия может получить в этом году
Фото: соцсети

Вполне вероятно, что Латвия может получить первые вакцины против коронавируса еще до 25 декабря. Об этом латвийским СМИ сообщила государственный секретарь Министерства здравоохранения Латвии Дайна Мурмане-Умбрашко.

По словам государственного секретаря Министерства здравоохранения, сейчас идет полным ходом подготовка к получению вакцины. Решается вопрос о том, где будет проводиться данная вакцинация, и кто ее проведет. Решается также вопрос о «мобильной вакцинации».

«При такой обширной вакцинации, как планируется, мы со своей стороны видим объективность того, что в какой-то момент мы поедем к рабочим коллективам», - заявила г-жа Мурмане-Умбрашко.

Кто может первым претендовать на вакцины?

По словам государственного секретаря, планируется получить до Рождества 600 вакцин, которые будут использоваться для вакцинации медиков.

Латвии вакцинация в 2021 году, по предварительным подсчетам, может обойтись в 26,7 млн евро. 

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