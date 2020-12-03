Органам опеки спокойнее, когда дети в детдоме. Поэтому они «травят» приёмные семьи

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3 декабря 2020, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]

В многодетной семье в Крыму под опекой находятся 15 приёмных детей. В ноябре органы опеки устроили на них облаву. Детей вылавливали возле учебных заведений и увозили в неизвестном направлении. Часть ребятишек вынуждена была прятаться у одноклассников.



Родители приёмных детей - Ольга и Юрий Тоцкие - сами воспитывались в интернате. Они всегда были на хорошем счету в региональном министерстве образования и науки. Проблемы начались в прошлом году. В управлении по делам несовершеннолетних потребовали объяснить, куда расходуются деньги, выплачиваемые на детей.



Чиновники ведомства подали в суд на Тоцких, но иск отклонили. Ситуация изменилась весной 2020 года, когда одна из приёмных девочек сбежала из дома. Она имеет проблемы с психикой и устала находиться в условиях самоизоляции из-за карантина. Девочку нашли полицейские, и этот случай послужил поводом для нового судебного разбирательства. Родителям выписали штраф. Ребёнка из семьи забрали. Родители подали в суд, который постановил вернуть несовершеннолетнюю приёмным родителям. Однако девочка до сих пор находится в детском доме.



К осени управление по делам несовершеннолетних собрало документы об изъятии из семьи остальных детей. В настоящее время родители нашли поддержку у уполномоченного по правам ребёнка в регионе Ирины Клюевой. Тоцкие надеются, что вопрос разрешится в их пользу.



