В Латвии запретили продажу алкоголя и сигарет в выходные и праздничные дни

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3 декабря 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Правительство Латвии решило, что в период коронавируса продажа алкоголя в выходные и праздничные дни должна быть запрещена. Сказано – сделано!

Многие латвийцы считают, что прием алкоголя – хорошая профилактика против вирусных заболеваний. И нет никакой нужды запрещать продажу горячительных напитков, особенно, в праздники и выходные.

Специально для «Аргументы Недели» комментарии члена правления 2-й Рижской больницы Яниса Петрониса:

«Надо помнить, что коронавирус иное заболевание, чем простуда или грипп. Конечно, если человек почувствовал, что он начинает чувствовать себя не совсем хорошо, например, простуда одолела, то рюмка водки с перцем не помешает. Что касается коронавируса, то алкоголь, увы, может ухудшить ситуацию. Что касается запрета на продажу алкоголя в праздничные и выходные дни, то в этом есть резон: горячительные напитки расслабляют человека, а «перебор» может только усугубить ситуацию… Например, после выпитого, человек еще идет в магазин «за порцией», и забывает о мерах предосторожности. Происходит общение с другими людьми и т.д. и что из этого получится? Новые инфицированные. Алкоголь и сигареты – не являются товарами первой необходимости. Если пришла такая беда, то нужно всеми силами с ней бороться».