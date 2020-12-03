На похороны академика Фортова никто из первых лиц страны не пришёл

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3 декабря 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели», Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука ]

Владимир Евгеньевич Фортов, фото соцсети

И сказано в «Книге Екклесиаста» «время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать». Поганое нынче время: уклонятся от объятий, терять, бросать…

На похоронах Владимира Евгеньевича Фортова не было первых лиц Государства Российского. Не было их, когда предавали земле академика РАН Эрика Михайловича Галимова. Академика Владимира Покровского. Академика Евгения Микрина. Академика РАН Леонида Розенштрауха. Нет, правительственные телеграммы, о которых с придыханием говорят служки телепропаганды, присутствовали. Телеграммы есть, людей нет. Время такое, поганое, «уклониться от объятий».

Вместе с ними зарывали в мерзлую землю престижных кладбищ не останки людей, зарывали в землю науку советскую. Тот ее цвет, когда атомная кузькина мать, «поехали», два специальных научных судна для океанического гидроканала связи. Когда полярные станции на Северном и Южном полюсах. Когда Челюскин и Папанин, а не Чилингаров с флагом. Когда академик дверь ногой в отдел науки ЦК КПСС открывал, а не записывался унизительно на прием к начальнику департамента Миннауки.

Поганое нынче время. Живое не храним, у могилы расшаркиваемся. Прямо на наших глазах травят академика Александра Леонидовича Асеева. Физик не менее значительный, чем Фортов. Травят из-за квадратных метров. Перешел Асеев дорогу…

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