В Латвии вступил ряд ограничений в связи с коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

3 декабря 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Правительство Латвии ввело ряд ограничений в связи с распространением Covid – 19. С 3 декабря эти ограничения вступили в силу.

ЧС в Латвии будет продлена до 11 января. С сегодняшнего дня все жители Латвии должны будут соблюдать принцип 2+2: не проживающие в одном домохозяйстве люди могут встречаться только по двое. Запрещены частные мероприятия, кроме мероприятий в рамках одного домохозяйства.

Маски следует носить во всех помещениях, кроме дома.

В магазинах на одного посетителя впредь нужно обеспечивать 15 кв.м торговой площади.

До окончания ЧС будут закрыты все культурные объекты, выставки, ярмарки. Единственное исключение – музеи. При условии соблюдения мер безопасности для посещения будут открыты музеи.

Спортивные тренировки с сегодняшнего дня разрешены только для профессиональных команд.

Больницы временно ограничат предоставление плановых услуг в стационаре и дневном стационаре. Но не будут отменены онкологические операции и операции, которые будут связаны со спасением жизни.

Высшее образование теперь может проходить только в дистанционной форме.

Правительство Латвии поддержало поправки к закону об обороте алкогольных напитков. Теперь разрешена розничная торговля горячительных напитков в интернете. Ранее в Латвии торговля алкоголем в онлайн была запрещена.

За сутки в Латвии подтверждено 930 новых случаев заболевания, 11 человек скончалось.