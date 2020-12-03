Депутат МГД Киселева: В 2021 году 56% всех расходов бюджета города будут направлены на социальную сферу

Аргументы Недели → Общество 13+

3 декабря 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

Член комиссии МГД по безопасности, спорту и молодежной политике Мария Киселева, фото соцсети

Проект бюджета Москвы на 2021 и последующие годы предусматривает достаточные средства на развитие социальной сферы и поддержку незащищенных категорий москвичей. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Мария Киселева.

«В 2021 году 56% всех расходов бюджета города будут направлены на социальную сферу, и речь идет не только о выплате пенсий и пособий, но и о строительстве необходимой москвичам инфраструктуры. Несмотря на сложную обстановку, связанную с эпидемией коронавируса, будет продолжено строительство спортивных объектов - интерес горожан к здоровому образу жизни растет, и сейчас самое время инвестировать в здоровье», - сказала Мария Киселева.

Парламентарий добавила, что в 2021 году правительство Москвы продолжит строительство новых учреждений социальной сферы: детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, объектов культуры, спорта и социальной защиты населения. На эти цели будет выделено 95,4 млрд руб. Отдельные средства заложены на повышение качества работы и комфорта учреждений спорта - 6,2 млрд руб.

«Когда мы говорим о социальной сфере, то прежде всего думаем о поддержке пенсионеров, семей с детьми, льготников. Это правильно: в будущем году увеличится минимальная пенсия москвичей, добавятся выплаты «детям войны», все существующие льготы будут сохранены. Однако обязательства Москвы по отношению к людям на этом не заканчиваются. Нужно не только поддерживать то, что уже есть, но и создавать новое. И как депутат, и как спортсменка я уделяю особое внимание вопросам развития физической культуры в Москве. Популярность здорового образа жизни растет, и мы должны этому способствовать. Я приветствую строительство социальной инфраструктуры, в том числе спортивных центров. Москве необходимо развитие общедоступной спортивной инфраструктуры», - объяснила Мария Киселева.

Депутат Мосгордумы подчеркнула, что на программу «Спорт Москвы» в 2021 году выделяется более 57 млрд руб., в 2022 году расходы обещают составить более 50 млрд руб., а в 2023 году - 51 млрд руб.

Как отметила Мария Киселева, программа предполагает строительство не только стадионов и центров подготовки профессиональных спортсменов, но и большое количество физкультурных центров для всех горожан. На программу «Развитие физической культуры» выделяется 9,1 млрд руб. в 2021 году, а на развитие детско-юношеского спорта и спорта высших достижений - более 23 млрд руб.

«Для многих видов активного отдыха не нужен стадион. Москвичи берут напрокат самокаты, велосипеды, роликовые коньки и едут кататься в парк. Или просто выходят на пробежку. Поэтому развитие зеленых зон города остается нашим приоритетом. Это необходимо и для экологии, и для улучшения качества жизни в мегаполисе», - добавила Мария Киселева.

В 2021 году на охрану окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе, планируется потратить 14,1 млрд руб. На парки культуры и отдыха, музеи-заповедники и музеи усадьбы планируется выделить 18,2 млрд руб. Также в проекте бюджета предусмотрено 2,3 млрд руб. на создание и благоустройство парков и озеленения.