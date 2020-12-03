Глава Крыма Аксёнов на совещании по украински воскликнул: «Шо це таке?»

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3 декабря 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

3 декабря 2020 года глава Крыма провел очередное совещание, на котором всем напомнил о личной ответственности.

Речь шла о выполнении федеральных целевых программ.

«Отсчет пошел на часы – неосвоенные регионами деньги будут возвращаться в резервный фонд правительства без возврата на те же цели», - словно командующий фронтом перед решающим сражением произнес АКСЕНОВ и усугубил: «Кому-то будут награды, а кому-то нет!» запугивая возможным увольнением.

Жесткость своей позиции он объяснил проблемой в стране с деньгами. «Предупреждаем всех - в стране дефицит средств», - сказал он, возможно имея в виду себя и ПУТИНА.

Заслушивая исполнителей, АКСЕНОВ был резок в оценках, мотивируя подрядчиков собрать все силы для последнего рывка в конце 2020 года. Мэру Симферополя, доложившей о предстоящем успешном исходе, он сделал замечание: «Я бы на вашем месте не был так уверен». А когда прервалась связь и вместо доклада «Инвестстроя» вдруг раздалась музыка, АКСЕНОВ воскликнул: «Шо це таке?!».