Аксёнов пригрозил подрядчикам обращениями в прокуратуру и Счётную палату

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3 декабря 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Сергей Аксенов, globallookpress.com, © Zamir Usmanov

Сергей АКСЕНОВ пригрозил лично написать заявления в прокуратуру и Счетную палату на нерадивых исполнителей.

Возмутил главу Крыма ответ, что подрядчик выполнения работ по исполнению федеральной целевой программы не смог уложиться в срок из-за болезни сотрудника (это произошло на штабе по исполнению ФЦП).

«Нужно наказывать, чтобы было понятно какой будет алгоритм действий в случае неисполнения взятых на себя обязательств», - потребовал АКСЕНОВ.

По его мнению, «Некоторые считают, что они будут делать что хотят, и ничего им за это не будет. Ошибаются!». Далее АКСЕНОВ пригрозил: «Я лично подпишу в прокуратуру заявления, в Счетную палату по всем этим подрядчикам. Коллеги, будем разбираться независимо от того кто-там, когда там заболел – просто интересовать это не будет. Правоохранительные органы будут занимать отдельно, перепроверять все до копейки – что было сделано, что не сделано».

Отметим, что угрозы в адрес подрядчиков и подчиненных об увольнении глава Крыма раздает регулярно.