Минтранс РФ рассматривает возможность выделить дополнительные деньги в бюджет Кубани для ускорения строительства Яблоновского моста. Об этом сообщил депутату Госдумы Владимиру Евланову замминистра ведомства Алексей Семёнов.
В письме министерства сообщается, что в краевой бюджет в 2020 году выделят около пятисот миллионов рублей для продолжения строительства транспортного узла Кроме того, Минтранс рассматривает возможность выделить Кубани из федерального бюджета по двести миллионов в 2021 и 2023 годах и четыреста миллионов рублей в 2022 году.
Ранее Владимир Евланов обратился с просьбой о финансировании к Правительству РФ в лице премьер-министра Михаила Мишустина. Комментируя ответ Минтранса парламентарий выразил надежду на то, что Правительство всё таки сможет увеличить бюджетное ассигнование для сокращения сроков строительства Яблоновского моста.
На ускорение строительства Яблоновского моста могут выделить ещё деньги
3 декабря 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Минтранс РФ рассматривает возможность выделить дополнительные деньги в бюджет Кубани для ускорения строительства Яблоновского моста. Об этом сообщил депутату Госдумы Владимиру Евланову замминистра ведомства Алексей Семёнов.