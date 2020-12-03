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Аргументы Недели Общество

На ускорение строительства Яблоновского моста могут выделить ещё деньги

, 15:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На ускорение строительства Яблоновского моста могут выделить ещё деньги

Минтранс РФ рассматривает возможность выделить дополнительные деньги в бюджет Кубани для ускорения строительства Яблоновского моста. Об этом сообщил депутату Госдумы Владимиру Евланову замминистра ведомства Алексей Семёнов.

В письме министерства сообщается, что в краевой бюджет в 2020 году выделят около пятисот миллионов рублей для продолжения строительства транспортного узла Кроме того, Минтранс рассматривает возможность выделить Кубани из федерального бюджета по двести миллионов в 2021 и 2023 годах и четыреста миллионов рублей в 2022 году.

Ранее Владимир Евланов обратился с просьбой о финансировании к Правительству РФ в лице премьер-министра Михаила Мишустина. Комментируя ответ Минтранса парламентарий выразил надежду на то, что Правительство всё таки сможет увеличить бюджетное ассигнование для сокращения сроков строительства Яблоновского моста.

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