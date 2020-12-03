Собянин объявил об открытии 4 декабря записи на вакцинацию от COVID-19

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3 декабря 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии в Москве 4 декабря записи на вакцинацию от COVID-19. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.

«Президент России Владимир Владимирович Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от ковида. И в первую очередь, обеспечить прививками граждан из групп риска. В Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение», - написал Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что, по согласованию с Правительством России, с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб, начиная с 4 декабря 2020 г.

«В ближайшие недели, по мере поступления больших партий вакцины, этот перечень будем расширять. Работа прививочных пунктов начнется с 5 декабря», - добавил Сергей Собянин.

В болге также отмечается, что вся информация на портале mos.ru с завтрашнего дня.