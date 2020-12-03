На Кубани ищут родственников погибшего при защите Эльбруса бойца

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3 декабря 2020, 14:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Третьего декабря в России отмечается День неизвестного солдата. На фоне этой даты депутат Госдумы Наталья Костенко обратилась к новороссийским журналистам и властям с просьбой помочь Поисковому движению России найти родственников погибшего в годы Великой Отечественной войны бойца, сражавшегося за Северный Кавказ.



В своём обращении к Депутату один из основателей движения Ильдар Бикбаев рассказал о том, что в ходе летней экспедиции организации на Эльбрусе "Заоблачный фронт 2020" члены похода прочитали вкладыш солдатского медальона одного из трёх найденных при раскопках советских солдат.



Медальон принадлежал Петрову Макару Михайловичу 1907 года рождения. Поисковикам удалось выяснить, что Петров призывался из Краснодарского края, хотя родился в Сальском районе Ростовской области. На тот момент, по сведениям организации, родные бойца проживали в Варениковском районе Кубани (существовал с 1940 до 1953 годы). После 1942 семья Петрова переехала в Новороссийск, где их след оборвался.



Петров Макар Михайлович служил в составе 242 гвардейской стрелковой дивизии и числится погибшим 29.09.1942 г. в районе Старого Кругозора (станция Эльбруса на высоте 3000 м).



Бикваев уточнил, что если родственники найдутся, то в следующем году поисковики возьмут их на церемонию захоронения останков Петрова в следующем году.



Наталья Костенко призвала не упустить возможность найти родственников земляков и попросила всех, кто может, помочь активистам Поискового движения России.