Больше некому? Скандально известный медик вновь возглавит хабаровскую больницу

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3 декабря 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

После смерти от коронавируса главного врача хабаровской городской больницы №11 эту должность займет Ольга Костина. Несколько лет назад она уже стояла во главе этого медучреждения. Тогда же коллектив больницы обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой снять ее с должности.

Костина руководила больницей в период с 2014 по 2018 годы. Тогда же городе «гуляло» другое название этого медучреждения – его называли «11-й гробницей». Жалобы на работу Костиной поступали в 2015-м. Персонал указывал на нехватку кадров, нехватку мест – пациенты вынуждены были лежат в коридорах учреждения, а также на отсутствие препаратов.

Костина при этом отвечала, что против нее устроили «бунт» из-за того, что она якобы не дала сотрудникам зарабатывать нелегально. В больнице неоднократно устраивались проверки следователями.

Также сообщалось, что Костина увольняла лаборантов патологоанатомического отделения, чтобы сэкономить на их работе.

- Главврач заявила, что ей дешевле будет заказать гистологию в другом медучреждении, нежели содержать штат собственных лаборантов, которые к тому же попросили прибавку к зарплате из-за большого объема работы, - рассказывал местным СМИ один из молодых специалистов больницы № 11.

Жалобы поступали и от пациентов. Кроме того, говорилось, что трупы находятся не в морге медучреждения, а рядом с операционным блоком, на виду у пациентов. Костина говорила, что морг на ремонте, а тела перевозят на хранение в онкоцентр. Пока же, объясняла она, трупы находятся в больнице.

Сотрудники медучреждения составили петицию, в которой обратились к главе государства, прося обратить внимание на ситуацию и уволить Костину с должности главврача. Теперь почему-то краевой Минздрав решил вернуть ее на прежнее место. Напомним, что накануне стало известно о назначении нового главы ведомства – Юрия Бойченко.