Всероссийский антикоррупционный диктант пройдет в день борьбы с коррупцией 9 декабря

Аргументы Недели → Общество 13+

3 декабря 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

9 декабря в России отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Приглашаем проверить свои знания на Всероссийском антикоррупционном диктанте, который состоится в этот день.

Мероприятие проводится в образовательных целях и дает возможность проверить знания, а также повысить уровень своей грамотности в такой важной для общества теме как противодействие коррупции. Принять участие может любой желающий. Организует мероприятие Институт государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ.

Диктант проходит в формате теста из 40 вопросов, к каждому из которых будет предложено несколько вариантов ответов. Вы сразу сможете увидеть, правильно ли вы ответили на тестовые вопросы. Завершить тестирование можно в любой момент.

Каждый участник, успешно прошедший антикоррупционный диктант, получит именной сертификат, свидетельствующий о его прохождении и подтверждающий знания в области противодействия коррупции.

Принять участие можно, воспользовавшись ссылкой ( https://антикорр-диктант.рф/) на официальный сайт мероприятия