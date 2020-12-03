Психолог рассказал, какие игры опасны для детей

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3 декабря 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

В Минздраве предложили уточнить признаки игрушек, в том числе и компьютерных игр, которые могут угрожать опасности несформированной психике ребенка. Так, к опасным игрушкам могут отнести настольные игры, игрушки, оскорбляющие чувства верующих и игры, которые содержат угрожающие жизни сцены.

Психолог Михаил Иванов рассказал, какие опасности представляют для детской психики компьютерные игры. По словам эксперта, в них содержатся сцены агрессии, что может в будущем повлиять на модель поведения в обществе. Кроме того, это относится не только к школьникам, но и детям дошкольного возраста, которые с ранних лет смотрят на гаджетах видео и играют в игры.

«Прежде всего, родитель должен направлять и корректировать интерес ребенка и по возрасту, и по развитию эстетических потребностей», - считает Михаил Иванов.

Также, специалист не советует запрещать детям играть во что-либо, так как это может провоцировать отдаление ребенка от родителей.

«Нужно действовать деликатно. Запреты породят отдаление ребенка от родителей. Если взрослые что-то запрещают, они должны что-то давать взамен. Здесь нужно соблюдать баланс. Нужны и спортивные увлечения, и творческие, и образовательные» - резюмирует психолог.