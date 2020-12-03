«Кумовство в госкорпорациях стало обычным делом» О скандале с назначением Ивана Сибирева первым замом гендиректора «Газстройпрома»

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3 декабря 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели», Андрей ЧЕРНОВ ]

Фото: соцсети

Одними из самых обсуждаемых в начале недели стали публикации СМИ, посвященные карьере Ивана Сибирева – топ-менеджера АО «Газстройпром», крупнейшего дочернего предприятия «Газпрома». Как выяснили журналисты, должность первого замгендиректора по восточносибирским проектам Сибирев умудряется совмещать с ресторанным бизнесом. А его партнершей по этому бизнесу является дочь экс-начальницы протокола правительства Марины Ентальцевой, чьё имя в прессе давно и прочно связывают с именем Алексея Миллера. Прокомментировать эту семейную коллизию мы попросили политолога Алексея Васильева.

«Честно говоря, пример Сибирева – наверное один из многих, который почему-то попался на глаза журналистам. Вообще же скрытую аффилированность госкомпаний и их подрядчиков, родственные или финансовые связи между руководителями можно проследить едва ли не в каждом третьем контракте. Такие ситуации в госкорпорациях, к сожалению, становятся обычным делом. Хотелось бы, чтобы на возникший в СМИ скандал вокруг деятельности этого топ-менеджера «Газпрома» обратили внимание федеральные власти и создали, наконец, прецедент - провели соответствующие проверки и приняли решения, которые бы сделали невозможными подобные случаи в дальнейшем», – говорит Алексей Васильев.

По мнению эксперта, в правительстве давно в курсе этого явления и время от времени пытаются с ним бороться. Еще в 2012 году Минэкономразвития предложило внести в соответствующий федеральный закон поправки, которые обязали бы руководителей госкорпораций раскрывать информацию о родственниках, занимающих должности в компаниях-участниках тендеров.

«Но вы же понимаете, какое мощное лобби противостоит этому законопроекту, – отмечает политолог. – Не случайно он болтается где-то в коридорах Госдумы вот уже восемь лет, или, скорее, просто лежит под сукном».

В случае с Иваном Сибиревым внимание журналистов привлекла астрономическая зарплата этого наемного менеджера – более 650 млн руб. в год, – а также внушительный список роскошных автомобилей, элитных квартир и земельных участков, находящихся в его собственности. Очевидно, что при таком богатстве ресторанный бизнес «погоды» Сибиреву не делает. Однако, как отмечают авторы расследований, его содержание может быть одним из проявлений заботы о семье Марины Ентальцевой. А это, в свою очередь, открывает Сибиреву путь к высоким должностям в структурах «Газпрома» и безбедному существованию.

Непонятно, как, когда вообще Иван Сибирев умудряется одновременно руководить восточносибирскими стройками «Газпрома» и элитными ресторанами Wine & Crab в Барвихе и на Никольской улице. Ведь, как выяснили журналисты, за последние 2 года он не менее десятка раз слетал на Мальдивы, и столько же раз – на Лазурный берег Франции. Когда работать успевает, загадка…