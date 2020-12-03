В Краснодаре более шестидесяти случаев заражения коронавирусом

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3 декабря 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За минувшие сутки на Кубани подтверждено 170 фактов заболевания COVID-19 — 94 женщины и 76 мужчин, в числе которых 21 ребёнок. Младшему пациенту всего год, старшему — 92.



Наибольший прирост заболевших зафиксирован в краевом центре — 67 новых носителей коронавируса, а также в Кавказском районе и Сочи — 16 и 12 новых пациентов.



На сегодняшний день в регионе заболело 22 589 человек. 15 407 выздоровели, однако 620 спасти не удалось. На данным момент на сто тысяч кубанцев приходится 398,1 ковид-пациентов. Более пятидесяти заболевших сейчас пребывают на ИВЛ и четверо — на ЭКМО, — рассказали в краевом оперштабе.