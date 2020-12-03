Эксперт рассказал о том, почему нельзя доверять отзывам в сети

Аргументы Недели → Общество 13+

3 декабря 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

В современном мире люди все чаще пользуются интернет услугами. Именно поэтому мастера, особенно начинающие, предлагают свои услуги на специальных интернет-платформах по низким ценам. После их оказания, люди могут оставить свой отзыв о работе мастера.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал, что отзывы на онлайн-платформах могут писать не только сами исполнители, но и роботы. По его мнению, концепция выбора изменилась радикально.

«Это действительно так. Но как было раньше в нашей жизни? Если нам кто-то был нужен, то спрашивали знакомых нам людей, и по их советам шли к проверенному специалисту. Теперь же мы ищем мастеров в открытых источниках, доверяясь мнению незнакомых людей» - говорит эксперт.

Он считает, что отзывы может написать и сам потенциальный исполнитель и даже роботы.

«В следующий раз, когда будете анализировать отзывы, держите в голове, что их может написать и робот», – советует Дмитрий.