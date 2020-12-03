Владимир Евланов провёл онлайн встречу с благотворительной организацией

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3 декабря 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутат Госдумы Владимир Евланов встретился в режиме онлайн с заместителем руководителя межрегиональной благотворительной общественной организации "Инициатива" Алексеем Тимофеичевым.



Организация существует уже почти десять лет — создана она в 2011 году. "Инициатива" входит в состав депутатского клуба по реализации проекта "Единой России" "Крепкая семья" на Кубани. Председателем её является Владимир Евланов. Парламентарий всегда пристально наблюдал за деятельностью МБОО "Инициатива".



Волонтёры и сотрудники объединения на безвозмездной основе помогают людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Только за полгода 2020 120 семей Краснодара получили помощь в виде одежды, обуви, школьных принадлежностей и т.д. Суммарно волонтёры оказали поддержку почти полутысяче человек.



С июля по ноябрь текущего года "Инициатива" помогла организациям, которые занимаются проблемами малоимущих, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами. Так, Краснодарской организации "Дети-лучики", которая опекает детей с синдромом Дауна и союзу многодетных семей "Кубанская семья" волонтёры передали школьные наборы и наборы для творчества. Организация, помимо материальной помощи, устраивает и праздники с выездами аниматоров.



Говоря о деятельности "Инициативы" Владимир Евланов отметил, что несмотря на большую работу, которую проделывает объединение, собственного помещения организации до сих пор не выделили.



"Просьбы о предоставлении помещения неоднократно поступали в адрес городской администрации, однако пока вопрос не решен. Надеюсь, что в ближайшее время город все-таки найдет возможность обеспечить столь нужную в этих непростой обстановке потребность в собственном помещении", — подытожил депутат.