Психолог рассказала о положительных качествах людей с низкой самооценкой

Аргументы Недели → Общество 13+

3 декабря 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Фото: pixabay.com

Люди с низкой самооценкой очень внимательны к деталям и крайне требовательны к себе и другим. Они очень кропотливо подходят к работе и зачастую становятся лучшими специалистами в своей профессиональной сфере. Об этом сообщила психолог Лариса Занкевич.

Несмотря на то, что общество считает таких людей несамостоятельными и погруженными в себя, такие люди обладают богатым воображением и могут стать профессиональными художниками, дизайнерами или программистами.

«Они действительно обладают качествами, которые отличают их от остальных. Но, как мы знаем, у медали всегда есть две стороны, и люди с низкой самооценкой имеют много плюсов и даже преимуществ» - заявила психолог.

Неуверенные в себе люди имеют склонность уходить в себя и много размышляют, исходя из этого они способны генерировать хорошие идеи. Они закрытые и мало контактируют с другими людьми, им сложно заводить новые знакомства, поэтому если они находят пару, то стараются быть верными и преданными, чтобы сохранить один брак на всю жизнь.