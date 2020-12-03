Мэр Хабаровска проигнорировал просьбы горожан не строить дома у парка

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3 декабря 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Очередной скандал развернулся вокруг застройки территории рядом с парком «Динамо» в центре Хабаровска. Ранее компания-застройщик «Дальвостокстрой» намеревалась изменить городской регламент природопользования, чтобы ей позволили построить рядом с парком жилой комплекс. Депутаты выиграли суд, однако на сторону застройщика внезапно встал департамент архитектуры, строительства и землепользования (ДАСиЗ) мэрии Хабаровска и лично градоначальник Сергей Кравчук.

- В суд пришли четыре жалобы: от «Дальвостокстроя», от «Пионер-Инвеста», ДАСиЗ и от администрации Хабаровска. В жалобе от администрации очень конкретно звучит формулировака о том, как глава города просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт. Даже в самом начале жалобы говорится о том, что мэр не согласен с решением Арбитражного суда, - рассказала «Аргументам недели» городской депутат от «Справедливой России» Мария Огненная.

Напомним, что ранее «Справедливая Россия» собрала подписи хабаровчан, выступающих против застройки на территории, прилегающей к парку «Динамо». Эти подписи были переданы в администрацию.

- Мы собрали к судебному процессу 572 голоса горожан. Хотели показать мнение жителей о предполагаемом строителсьтве. Документы были поданы в мэрию, из них следовало, что граждане категорически против застройки. Однако, видимо, мэрия хабаровчан не услышала. Очевидно, что сегодня Сергей Кравчук преследует интересы застройщика, - констатировала депутат.

Она добавила, что парламентарии и далее намерены выступать в суде против изменения в регламенте землепользования касательно зоны Р-3.

- Отмечу, что в жалобе, направленной департаментом архитектуры, около 30 листов! Авторы жалобы настаивают на том, что суд якобы неправивльно рассмотрел документацию. Все аргументы, высказанные судом, департамент опровергает, вплоть до того, что достаточно странно трактует даже свои собственные акты, - удивилась Мария Огненная.

Пока о дате следующего заседания не объявляется. Но парламентарий уверена, что оно состоится в ближайшее время.